اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

صحف العالم تبرز جهود مصر فى معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.. إنفوجراف

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:03 م
صحف العالم تبرز جهود مصر فى معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.. إنفوجراف جهود مصر بمعبر رفح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء، الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من معبر رفح لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.

 

"فايننشال تايمز" البريطانية

ألقت الضوء على فتح مصر معبر رفح لإدخال عشرات الجرحى الفلسطينيين، وقالت إنه تم بث صور للجرحى وهم يغادرون الجانب الفلسطينى من رفح فى سيارات الإسعاف صباح الأربعاء بعد مفاوضات بين مصر وبين إسرائيل والفصائل.

 

d3352382-d3eb-4041-92a6-d3a65d877c8e

"الجارديان" البريطانية

ألقت الضوء على فتح معبر رفح الحدودى بين غزة للسماح بإجلاء عشرات الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج فى المستشفى ومئات من حاملى جوازات السفر الأجنبية.

 

c4d3b6af-d489-42a6-af39-4ed95644aa9b

أضافت سلطة الحدود فى غزة أن مصر وافقت على السماح بدخول 81 من المصابين بجروح خطيرة

 

شبكة CNN الأمريكية

-سلطت الضوء على الجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمرضى من قطاع غزة بعد فتح معبر رفح اليوم







معبر رفح

مصر

قطاع غزة

إسرائيل

الحرب في غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة