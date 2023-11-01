صحف العالم تبرز جهود مصر فى معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.. إنفوجراف

أبرزت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء، الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من معبر رفح لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.

"فايننشال تايمز" البريطانية

- ألقت الضوء على فتح مصر معبر رفح لإدخال عشرات الجرحى الفلسطينيين، وقالت إنه تم بث صور للجرحى وهم يغادرون الجانب الفلسطينى من رفح فى سيارات الإسعاف صباح الأربعاء بعد مفاوضات بين مصر وبين إسرائيل والفصائل.

"الجارديان" البريطانية

- ألقت الضوء على فتح معبر رفح الحدودى بين غزة للسماح بإجلاء عشرات الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج فى المستشفى ومئات من حاملى جوازات السفر الأجنبية.

- أضافت سلطة الحدود فى غزة أن مصر وافقت على السماح بدخول 81 من المصابين بجروح خطيرة

شبكة CNN الأمريكية

-سلطت الضوء على الجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمرضى من قطاع غزة بعد فتح معبر رفح اليوم