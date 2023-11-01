صحة الأقصر تنظم يوما للتدريب على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، فعاليات يوم للتدريب على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتى تهدف للكشف عن سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وأخيرًا سرطان عنق الرحم، وذلك استمرارًا للمتابعات اليومية للمبادرات الرئاسية بمحافظة الأقصر، وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان، ممثلًا عنها الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وفى هذا الصدد قام باليوم التدريبى من الحضور الدكتور طارق حسين من مكتب مساعد الوزير لشئون المبادرات، وذلك تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبالتعاون مع الدكتورة حنان صالح مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالأقصر، حيث أن محافظة الاقصر من محافظات المرحلة الثانية فى مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية.

وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، حيث أن المبادرة فى مرحلتها الأولى قدمت خدماتها حتى الآن لـ مليون و900 ألف مستفيد، قاموا بملء الاستبيان المبدئى والذى يحدد الأورام المستهدفة بالكشف المبكر، وتم تحويل 17,507 مواطن لإجراء أشعة مقطعية للكشف المبكر عن سرطان الرئة، بينما تم تحويل 89,787 آخرين لإجراء اختبار الكشف المبكر عن سرطان القولون، كما تم تحويل 62,576 لإجراء اختبار دلالات أورام البروستاتا، وتحويل 5048 سيدة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

وأكد أن مصر تشهد تحولًا إيجابيا فى مستوى التطور التشخيصى للأورام السرطانية، والمتماشى مع الاتجاه العالمى للطب الشخصى، مشيرًا إلى أن المبادرة تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية فى مراحل مبكرة لفئة مستهدفة تصل إلى 30 مليون مواطن، من كافة المراحل العمرية، وذلك لتعزيز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.



حضور يوم للتدريب على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية



صحة الأقصر تنظم يوم للتدريب على كشف الأورام السرطانية



فعاليات يوم للتدريب على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية