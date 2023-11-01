وقال منصور بيك كيليتشيف ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ إن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف أكد أن طشقند تتضامن بقوة مع الشعب الفلسطينى وتدعم حقه فى إقامة دولته المستقلة وفقا للقرارات التي سبق أن اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحذر من أن وقوع المزيد من العنف يهدد بزعزعة استقرار الوضع الدولي على نطاق واسع ويؤدي إلى تورط قوى جديدة في المواجهة المسلحة.