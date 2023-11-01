زراعة الدقهلية تنهى التدريب على استخدام الأقمار الصناعية لتحديد الأحواض الزراعية

وذلك بالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة، و التدريب على برامج جوجل إيرث و sw maps ، و أجهزة تحديد المواقع GPS، حيث تم التدريب على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة، و تحديد الأحواض الزراعية، والترع المغذية لها و منها يمكن حساب و تحديد كمية المياه المطلوبة، و الإحتياج المائى و ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة، و التدريب على كيفية رسم الخرائط و ادخال بيانات الأحواض الزراعية و الترع و بيانات الجمعيات الزراعية و أيضا تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية، و بالتالى يمكن حساب الإحتياج المائى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.

وحضر من جهة المشروع مسيو فرانك ممثل الجانب الالماني للمشروع، و الدكتور زكريا يحيى استشارى شركة AFC&NSCE، والمهندس محمد على GIZ، والمهندس محمد عبد الرحمن، والدكتورة عبير أو المجد منسق المشروع ووحدة تطوير الري الحقلي، وقد تولى الاشراف من جهة مديرية الزراعة المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني، و الدكتورة رغدة محمد فتحي بالمكتب الفني.





