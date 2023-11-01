رسميا.. تعيين خالد محفوظ بحاح سفيرا لليمن لدى مصر

وكالات

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى اليوم، قرارا جمهوريا بتعيين خالد محفوظ بحاح سفيرا لليمن في جمهورية مصر العربية. ونص القرار رقم (20) لسنة 2023م، "بتعيين بحاح سفير فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية"،.

وكان خالد بحاح قد كلف في 13 أكتوبر 2014 بتشكيل الحكومة اليمنية وتولى رئاستها في 7 نوفمبر 2014م وفي 12 أبريل 2015 وأثناء ذروة الحرب عين نائباً للرئيس السابق عبدربه منصور هادي، واستأنف مهامه كنائب لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء اليمني.

كما سبق له تولي حقيبة وزارة النفط مرتين.