رسالة لـ330 من أعضاء مجلس "العمال" للضغط من أجل وقف إطلاق النار فى غزة

كتبت رباب فتحى

وقع ما لا يقل عن 330 من أعضاء مجلس حزب العمال على رسالة تحث زعيم حزب العمال، كير ستارمر على دعم وقف إطلاق النار فى غزة، على الرغم من محاولاته طمأنة الحزب بشأن هذه القضية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وانتقد أعضاء المجلس، الذين علمت صحيفة "الجارديان" أن ثلثيهم ليسوا مسلمين، رفض الحزب دعم هذه السياسة، التى يقولون إنها "تضر المجتمعات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وشرح ستارمر موقفه من الأزمة أمس الثلاثاء بعد انتقادات متزايدة من النواب بسبب موقفه من معاناة الفلسطينيين.

لكن أعضاء المجلس حثوه على المضى أبعد من ذلك و"الإدانة بشكل لا لبس فيه" لجميع أعمال العنف ضد المدنيين.

وجاء فى الرسالة: "باعتبارنا قادة المجتمع، فإننا ندعم سكاننا بشكل استباقى من خلال التحدث إلى الجماعات الدينية والمجتمعية والعمل على حماية مجتمعاتنا التى تواجه جرائم الكراهية المتزايدة والعنف ذى الدوافع العنصرية."

وأضاف "إن الكارثة الإنسانية المتزايدة فى غزة تؤثر علينا جميعا، وفشل حزب العمال فى الدعوة إلى إنهاء العنف يسبب الأذى فى مجتمعاتنا".

وردًا على خطاب ستارمر، قال أحد مسئولى حزب العمال، الذى كان ينتقد موقف ستارمر سابقًا، أن الخطاب فعل ما يكفى للحفاظ على تماسك الحزب على المدى القصير. وأوضح : "يمكننا أن نتمسك بهذا الموقف. الشيء الرئيسى هو أن نبدو وكأننا نهتم بحياة الفلسطينيين بدلًا من الجدال حول الفارق الفنى بين وقف الأعمال العسكرية وبين وقف إطلاق النار".

لكن شخصيات بارزة أخرى فى حزب العمال قالت أن تصريحاته لم تفعل الكثير للحفاظ على تماسك الحزب البرلماني. وقال أحد المطلعين أن أعضاء البرلمان من حزب العمال يشعرون بالتوتر، ويحاولون يائسين منع زملائهم على المستوى الوطنى والمحلى من الاستقالة.