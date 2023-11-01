رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات الشرب والصرف الصحى بالقرى للتأكد من كفاءة التشغيل

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه سوهاج غرب السطحية ومحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية ومحطة رفع صرف صحى رقم 2 ومحطة مياه الجوازات ومحطة مياه بلصفورة المدمجة ومحطة مياه بلصفورة المطورة ومحطة مياه الروافع المدمجة.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه واجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى بلاغات تحقيقا لرضا المواطنين.

الجدير بالذكر أنه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة مياه الشرب لقطاع وسط والمهندس فكرى حماد رئيس منطقة الصرف الصحى لقطاع وسط.