رئيس الوزارء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أكتوبر الماضى

كتبت هند مختار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أكتوبر 2023، من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التعامل مع الاستغاثات في المجال الطبي، والقيام بالتدخلات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام المصرى، أن شهر أكتوبر الماضي شهد الاستجابة لنحو 1127 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن تلك الاستجابات شملت صدور 271 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 43 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، و21 قراراً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 142 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 112 حالة، إلى جانب تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 65 حالة.