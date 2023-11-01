اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الجزائر: ندعو الضمائر الحية لردع الجريمة الإنسانية ضد الفلسطينيين

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 08:00 ص
رئيس الجزائر: ندعو الضمائر الحية لردع الجريمة الإنسانية ضد الفلسطينيين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده تدعو كل الضمائر الحية والإرادات الصادقة النزيهة إلى ردع الجريمة الكاملة الأركان ضد الإنسانية التي يقترفها الاحتلال ضد الفلسطينيين على مرأى من العالم.

جاء ذلك خلال رسالته؛ بمناسبة إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، والموافق الأول من نوفمبر من كل عام.

وأوضح تبون، أن مناسبة هذه الذكرى تأتي متزامنة مع التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه السافر على الشعب الفلسطيني واستمراه في اقتراف جرائم الإبادة المتكررة في قطاع غزة.

وأضاف أن الجزائر - التي كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني قولًا وفعلًا - وفي الوقتِ الذي تجدد فيه دعوتها لكل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل السعي إلى إحداث استفاقة عاجلة لضمير المجتمع الدولي ووقف العدوان على الأطفال والنساء والشيوخ، تؤكد ثبات موقفها في نصرة الحق والتمسك بدعم الشعب الفلسطيني وقضيتِه العادلة، والتضامن اللامحدود واللامشروط معه في هذه الظروف الخاصة.







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