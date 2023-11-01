اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 02:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حريق ضخم يهدد آلاف السكان فى جنوب كاليفورنيا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:45 م
حريق ضخم يهدد آلاف السكان فى جنوب كاليفورنيا حريق - أرشيفية
وكالات

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أمرت السلطات في كاليفورنيا، أكثر من خمسة آلاف شخص يقطنون منطقة ريفية في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم بسبب اندلاع حريق ضخم وأججته رياح عاتية.

وقالت السلطات إنها طلبت من نحو 5700 شخص مغادرة المناطق المهدّدة بالنيران والواقعة جنوب شرق لوس أنجلوس.

وحريق "هايلاند فاير" انتشر على مساحة تزيد عن 900 هكتار، من دون أن يتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآنوالتهمت النيران ثلاثة مبان وألحقت أضراراً بستّة مبان أخرىويشارك أكثر من 300 من عناصر الإطفاء في مكافحة الحريق، تؤازرهم من الجو قاذفات مياه.

وأوضحت متحدّثة باسم فرقة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد أنّ الرياح العاتية تعقّد مهمة فرق الإطفاء.

 

وقالت إنّ "المشكلة الأكبر في الوقت الحالي هي الرياح العاتية". وأضافت أنّ ما يزيد مهمّة فرق الإطفاء تعقيداً "هي التضاريس، فالنار تهبط وتستقرّ في الكثير من الوديان والمنخفضات".

 

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح خلال النهار إلى 50 كيلومتراً في الساعة، بحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

 







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