جامعة كفر الشيخ تنظم بطولة مهرجان النصر الرياضى لطلبة الكليات

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بطولة مهرجان النصر الرياضى، فى ألعاب (خماسى قدم بنين، رباعيات الكرة الطائرة بنين وبنات، وثلاثيات كرة السلة بنين وبنات، ودارتس بنين وبنات، وتنس الطاولة بنين وبنات) لكليات الجامعه، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدى العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة ياسر البرنس مدير إدارة النشاط الرياضى، وفريق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة وخصوصا فى المجال الرياضى والذى يساهم بشكل إيجابى فى تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلبة الجامعة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تقديم سبل الدعم للطلبة لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، لاستكمال بناء وعى طلبة الجامعة للمساهمة بفاعلية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2020، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والانتماء للوطن.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابى فى إعداد وتدريب الطلبة وتحقيق التواصل والاندماج بين شباب الجامعة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.

وجاءت نتائج الكليات الفائزة فى مختلف الألعاب التى أقيمت كالتالي: فاز فى المركز الأول فى لعبة قدم خماسى كلية الآداب والمركز الثانى كلية التربية والمركز الثالث كلية الزراعة، وفاز بالمركز الأول فى لعبة كرة الطائرة بنين كلية التمريض والمركز الثانى كلية التربية الرياضية والمركز الثالث كلية الآداب، وفاز بالمركز الأول فى لعبة كرة الطائرة طالبات كلية التربية الرياضية والمركز الثانى كلية الآداب والمركز الثالث كلية التربية النوعية، وفى لعبة كرة السلة بنين فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثانى كلية الهندسة والمركز الثالث كلية التربية، وفى لعبة كرة السلة طالبات فاز بالمركز الأول كلية الهندسة والمركز الثانى كلية الطب البشرى والمركز الثالث كلية الآداب.

وفى لعبة الدارتس بنين فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثانى كلية الهندسة والمركز الثالث كلية الحاسبات والمعلومات، وفاز بالمركز الأول فى لعبة السلة طالبات كلية الهندسة والمركز الثانى كلية الزراعة والمركز الثالث كلية الالسن، وفى لعبة تنس الطاولة بنين فاز بالمركز الأول كلية التمريض والمركز الثانى كلية الهندسة والمركز الثالث كلية الزراعة، وفاز بالمركز الأول فى تنس الطاولة بنات كلية طب الأسنان والمركز الثانى كلية الذكاء الاصطناعى وجاءت فى المركز الثالث كلية الزراعة.