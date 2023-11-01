جامعة بورسعيد تدخل لأول مرة ضمن التصنيفات العالمية تزامنا مع رؤية مصر 2030

ظهور جامعة بورسعيد لأول مرة ضمن هذا التصنيف الذي يعد من أهم التصنيفات العالمية هو انجاز للجامعة ويأتي ذلك في اطار استراتيجية الجامعة نحو الاهتمام بالبحث العلمي ضمن أولوياتها، بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030،

وأظهرت نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، و شملت ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، يشمل هذا التصنيف خمسة تخصصات علمية أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.

وقد تم ظهور جامعة بورسعيد في تخصص العلوم الصيدلانية في المرتبة 301-400 على مستوى الجامعات العالمية ويأتي ذلك في سلسلة إنجازات الجامعة المتتالية في التصنيف الدولي.

اكد الدكتور أيمن ابراهيم أن ظهور جامعة بورسعيد لأول مرة ضمن هذا التصنيف الذي يعد من أهم التصنيفات العالمية هو انجاز للجامعة ويأتي ذلك في اطار استراتيجية الجامعة نحو الاهتمام بالبحث العلمي ضمن أولوياتها، بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل بناء جيل قادر على التنمية في كافة المجالات.

اوضحت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي والنشر الدولي وتوفر كافة سبل الدعم للباحثين في إطار خطط بحثية تستهدف تدريب شباب الباحثين والنهوض بإمكاناتهم، بالإضافة الى تحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية ذات السمعة العالمية المرموقة.

يذكر أن تصنيف شنغهاي يضم كبرى مؤسسات التعليم العالي مُصنفة وفقاً لصيغة محددة تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم، حيث يعتمد بالأساس على خمسة معايير رئيسية، وهي الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.