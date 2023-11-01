"تموين الإسكندرية": تحسين خدمات صرف السلع التنوينية بعد عطل اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، أن سيستم صرف السلع التموينية و النقاط يعمل الآن بعد عمله اليوم بشئ من البطء، لكى يتمكن المواطنين من صرف السلع التموينية و نقاط الخبز .

وقد بدأت محافظة الإسكندرية فى تنفيذ مبادرة " الإسكندرية ضد الغلاء" لخفض أسعار اللحوم ،وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية وبالتزامن مع مبادرة خفض الأسعار

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن أماكن منافذ البيع بالمبادرة و هي:

* المنفذ الكائن بشارع القفال بالورديان بحي غرب

*المنفذ الآخر كائن بجوار مبنى حي العجمي

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أنه هناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير العمل بتلك المنافذ.

وأكد المحافظ على أن إنطلاق مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لتوفير اللحوم البلدي جاءت بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث يبلغ سعر الكيلو 220 جنيه، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، موضحًا أن المبادرة ستستمر على مدار ال3 شهور قابلة للتجديد، وسيتم تنفيذها في جميع الأحياء، لافتا أنه بدأ التنفيذ في 2 منفذ بأحياء غرب والعجمي، وسيتم استكمال باقي الأحياء تباعا، والإعلان عن جميع المنافذ عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.