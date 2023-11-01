تعليم مطروح يحدد مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى

وأضاف وكيل الوزارة أن الورقة الامتحانية ستكون طبقا للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات مشيرا أن امتحان كل مادة دراسية سيخصص له ورقة أسئلة وكراسة إجابة لكل طالب كما هو متبع ومتعارف عليه وسيتم تدريب الطلاب عليها طوال العام الدراسي.

وفي ختام البيان الإعلامي، أكد شحاته ، أن المديرية ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة العمليه الامتحانيه وعلى غرار ما تم تطبيقه خلال امتحانات العام الماضى وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات العامة والمحلية.