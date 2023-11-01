تعليم بورسعيد: امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت

أكد مصدر فى مديرية التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد أن امتحان الشهادة الإعدادية سيتم إجراؤه بنظام "البابل شيت"، كما كان فى العامين الماضيين.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن بورسعيد كانت رائدة فى تجربة الامتحان والتصحيح الإلكترونى على مستوى مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه المديريات التعليمية بإعلان طبيعة وشكل الامتحان للطلاب، وما إذا كان سيتم عقد الاختبارات بنظام البوكليت أو مثل العام الماضى من خلال ورقة أسئلة وأخرى إجابة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن تقييم الطلاب بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم وفق اختبارات تعقد نهاية الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى، وامتحان موحد نهاية العام الدراسى لطلاب الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوى"، مشددة على أنه لا اختبارات شهر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتعقد اختبارات الشهر لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شددت على أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل فى المدارس خلال العام الدراسى 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى للعام الدراسى 2023/2024، كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير، مُوضحة أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، والذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملةً، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية.