تعليم أسوان: امتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بالنظام التقليدى

أسوان – عبد الله صلاح

أكد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان أن امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام ستجرى وفقاً للنظام التقليدى لأوراق الأسئلة والإجابة، وليس بنظام البوكليت، وهو الأمر الذى تم العمل به منذ العام الماضى فى محافظة أسوان.

وأضاف عبد الكريم لطفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيعقد اجتماعاً مع مديرى الإدارات لمناقشة نظام الامتحانات هذا العام، والإجراءات المتبعة للخروج بالامتحانات بالشكل الأمثل وخدمة أبنائنا الطلاب وتوفير الأجواء الملائمة للعملية الامتحانية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ نحو 28 ألف طالب وطالبة تقريباً، لافتاً إلى ضرورة تحليل نتائج الشهادة الإعدادية للوقوف على أبرز نقاط القوة لتعزيزها ومعرفة نقاط الضعف ومعالجتها، بما يضمن أن تكون الأمور على الشكل الأفضل دومًا خلال السنوات المقبلة.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه المديريات التعليمية، بإعلان طبيعة وشكل الامتحان للطلاب وما إذا كان سيتم عقد الاختبارات بنظام البوكليت أو مثل العام الماضى من خلال ورقة أسئلة وأخرى إجابة.