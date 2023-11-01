تداول 9 آلاف طن و461 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 461 شاحنة و 737 سيارة.



وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 296 شاحنة و 728 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 165 شاحنة و9 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما شهد الميناء بالامس رحلة مكوكية ( وصول – سفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2220 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى آيلة وبريدج.



كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 621 سيارة بوزن 1242 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكب بموانيها .







