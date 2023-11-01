اندروميدا.. أقرب مجرة حلزونية إلى درب التبانة تزين سماء المساء

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس وبداية الليل مطلع نوفمبر 2023 في غياب القمر بداية الليل، مجرة اندروميدا أقرب مجرة حلزونية الى مجرتنا درب التبانة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أنه لرصد مجرة اندروميدا يفضل الاستعانة بمجموعه نجوم كاسيبوبية " ذات الكرسي " التي تشبه حرفي W او M حسب وضعيتها في قبة السماء حيث ترصد " ذات الكرسي" باتجاه الافق الشمالي الشرقي بداية الليل وتقع عالياً نحو الشمال مع تقدم المساء ومن السهل التعرف على شكلها.

ولرؤية " اندروميدا " يجب ان يكون الرصد من موقع مظلم بعيدا عن اضواء المدن وسيلاحظ أن احد نصفي حرف W اضيق من النصف الآخر، هذا الجزء هو "السهم" في السماء الذي يشير إلى تلك مجرة.

ويمكن البحث عن مجرة "أندروميدا" بالعين المجردة وفي سماء مظلمة وستراها كما فعل مراقبو النجوم القدماء قبل أيام خرائط النجوم و اجهزة الرصد البصرية، حيث تظهر المجرة كلطخة ضبابية في سماء الليل.