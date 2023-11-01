الهيئة الإنجيلية: التحالف الوطنى ساهم فى تحسين حياة ملايين المصريين

كتب: محمد الأحمدى

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاء لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة الإنجيلية، وذلك بحضور Sonny Perdue Chancellor وزير الزراعة الأمريكى الأسبق ومستشار أنظمة التعلم الجماعى بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة المصرية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، ودالكتور احمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وعدد القيادات وشركاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وخلال فعاليات اللقاء تم عرض تأثير مبادرة ازرع على تحقيق الأمن الغذائي المصري، وعلى تحسين إنتاجية ودخل المزارع المصري، بعد نجاح المرحلة الأولى والوصول إلى 100 ألف مزارع و 150 ألف فدان، واستكمال العمل على المرحلة الثانية للوصول إلى 500 ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، حتى تحقق "ازرع" الحلم المصري الأكبر وهو الوصول إلى 500 ألف مزارع، وزراعة مليون فدان قمح، بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وخلال خطاب اللقاء رحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع المشاركين، وبالسيد Sonny وزير الزراعة الأمريكي الأسبق، كما عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزاز الهيئة بكونها جزءًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي تأسس برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مارس 2022، وبعضويتها في هذا الكيان، الذي تبنى خلال الأعوام القليلة الماضية مبادراتٍ تنموية كبيرة،ساهمت بشكل كبير في تحسين حياة عدة ملايين من المواطنين، في مختلف أنحاء مصر.

وأضاف "زكى" خلال كلمته "أن مبادرة ازرع واحدة من أهم المبادرات برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة وزارة الزراعة المصرية، ونموذج ملهم في التعاون بين المجتمع المدني والدولة في خدمة المجتمعات".

ومن جانبه عبر وزير الزراعة الأمريكي الأسبق عن سعادته الكبيرة باستضافة الهيئة الإنجيلية، والحوار مع الدكتور القس أندريه زكي، كما عبر عن اعتزاز الكبير بمشاركة نخبة مصرية واعية من الخبراء في مجال الزراعة والمزارعين المصريين، كما عبر عن تقديرة الكبير بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية الأمن الغذائي المصري وتحقيق خطوات كبيرة في مجال الاكتفاء الذاتي، وتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع المصرى.

يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية ودورها فى العمل التنموي؛ والهيئة هي واحدة من أقدم مؤسسات المجتمع المدني المصري، وقد عملتْ منذُ نشأتِها عام 1950، في مجالاتٍ كثيرةٍ، وبالأخص مجالات التنمية والثقافة، بهدف تحسين نوعية الحياةِ للمواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الاجتماعية. وامتد عمل الهيئة عبر عقود من الجَهد ليَصل عدد من تخدِمهم في يومنا هذا إلى أربعة ملايين مواطن مصري في مختلف أنحاء البلاد.

وتؤمن الهيئة بأن العمل الاجتماعي أكبر بكثير من فكرة تقديم الإحسان، وأن الهدف الأكبر منْه هو التمكين، فالتمكين هو أن تعطي الشخص الأداة التي يستطيع بها أن ينمِّي حياته ويطوِّر قدراته وموارِده.



جانب من المقابلة



الحضور



الدكتور طلعت عبدالقوى



جانب من لقاء التحالف



مارجرجريت صاروفيم



جانب من أعضاء الهيئة