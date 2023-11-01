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النائب العام يوجه بالتصدى لجرائم التعدى على الأراضى الزراعية ومحاكمة مرتكبيها

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 02:06 م
النائب العام يوجه بالتصدى لجرائم التعدى على الأراضى الزراعية ومحاكمة مرتكبيها النائب العام المستشار محمد شوقي
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.
 
 
كما وجه النائب العام بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها -بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية- واتخاذ إجراءات الإعلان بشأن الأحكام الغيابية.






جرائم التعدى على الأراضى

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