المشدد 15 سنة لمحامٍ لاتهامه بتزوير محررات رسمية فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، والمستشار محمد أحمد علم الدين، بمعاقبة المتهم "خ.ع.ح"، بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتزوير محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14972 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، حيث تبين من التحقيقات، إلى قيام المجنى عليه " م.م.ع" اخصائى تحاليل طبية، بتوكيل المتهم " خ.ع.ح" محامى، بإقامة دعوتين صحة توقيع على عقدين شقتين مملوكتين له، وتوكيل زوجة المجنى عليه، لإقامة دعوى نفاذ على قطعة ارض خاصة بزوجها ووالده، واوهمهم المتهم إتمام المتفق عليه وأحضر لهم مستندات عبارة عن حكمين صحة توقيع، وإيصالات السداد منسوب صدورها للشهر العقارى المنتزة ومحربك ومديرية المساحة بالإسكندرية.

وبالاستعلام عن تلك المستندات، تبين أنها مزورة وغير صادرة من الجهات المنسوبة إليها، وتحصل المتهم على مبلغ مالى 19 ألف جنيه عن تلك المستندات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.