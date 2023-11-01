المركز الإعلامى للأزهر ينفى ما تم تداوله حول سفر شيخ الأزهر لرفح وإطلاق كلمة من المعبر

كتب: لؤى على

ينفى المركز الإعلامى للأزهر صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن سفر شيخ الأزهر لمعبر رفح البرى.

وأكد المركز الإعلامى أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مهيبا بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله عن شيخ الأزهر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والممثلة فى صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن وصول قافلة «أغيثوا غزة» التى تكونت من 18 شاحنة عملاقة إلى قطاع غزة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك عن طريق معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات فى بيان له اليوم الأربعاء غرة شهر نوفمبر 2023م أن قافلة «أغيثوا غزة» التى وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بإعدادها منذ اليوم الأول للقصف الوحشى الإسرائيلى على غزة، الذى استهدف منازل المدنيين والمستشفيات والمدارس؛ تحمل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية وألبان الأطفال ومستلزمات الرضع والمياه النقية، وقد عمل البيت على تجهيزها فى أيام قليلة فور بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، واستهدف البنية التحتية وتعطيل محطات المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء والوقود، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطينى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة ما لا يقل عن 20 ألفًا حتى الآن، وتدمير أكثر من 350 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن توقف الحياة تمامًا فى قطاع غزة وتعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين للموت بكل أنواعه، وتوقف كثير من المستشفيات عن العمل، وتدمير معظم المخابز والمحال التجارية.

وطالب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، فى وقت سابق، الحكومات العربية والإسلامية بأن يسارعوا بمد يد العون لإخوانهم فى فلسـطين‏، وأن يُسخِّروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المغتصب عنهم؛ فوجَّه فضيلة الإمام بإطلاق حملة لإغاثة غزة، تحت شعار؛ لتسيير قافلة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية.

أطلق بيت الزكاة والصدقات حملة «أغيثوا غزة»، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين» لدعم أهلنا فى قطاع غزة، الذين يتعرضون للعدوان الصهيونى الغاشم، كما أطلق مبادرة «جراحكم تؤلمنا» لتوفير المستلزمات الطبية، لإنقاذ آلاف الجرحى والمصابين فى غزة.

انطلقت فرق «بيت الزكاة والصدقات» برئاسة الأستاذة الدكتورة سحر نصر- المدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات، إلى معبر رفح فى وقت سابق من الأسبوع الماضى لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالينا المنكوبين فى فلسطن، فى إطار حملة «أغيثوا غزة».