الكشف على 1857 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية هلا بالدقهلية.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء في قرية هلا مركز ميت غمر، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على1857 مريضاً، وضمت القافلة 12 عيادة منها 8 متنقلة (2 باطنة– 2 أطفال -أسنان- رمد - جراحة - تنظيم أسرة ) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray .

- باطنة 336، أطفال 320، جراحة 180، جلدية 175، أنف واذن 148، رمد 174، أسنان 114، عظام 241، نسا وتنظيم أسرة 169، إضافة إلي إجراء عدد 299 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 165حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 142 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتي ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.