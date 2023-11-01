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القاهرة الإخبارية: 55 شاحنة مساعدات عبرت لغزة اليوم.. والإعداد لـ100 شاحنة غدا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:49 م
القاهرة الإخبارية: 55 شاحنة مساعدات عبرت لغزة اليوم.. والإعداد لـ100 شاحنة غدا المساعدات الإنسانية تصل غزة
كتب أحمد عرفة

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أعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، دخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم والإعداد لدخول 100 شاحنة غدا.

وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.







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