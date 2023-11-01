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"القاهرة الإخبارية": اشتباك بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بالتزامن مع قصف جوي على غزة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:38 م
"القاهرة الإخبارية": اشتباك بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بالتزامن مع قصف جوي على غزة الاحتلال
كتب أحمد عرفة

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جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أنحاء قطاع غزة أثناء البث الهوائي لقناة القاهرة الإخبارية.

وحسب القاهرة الإخبارية، صوت المروحيات الإسرائيلية تسمع أثناء القصف على قطاع غزة، حيث أكدت أن هذه المشاهد تشابه الساعات الأولى لحالة الاقتحام التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي أمس أثناء الاشتباك بالأسلحة المتعددة الثقيلة، مرورًا بالمدفعية والقاذفات.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن هناك حالة رصد بعد عملية الكشف باستخدام القنابل الضوئية، واشتباك بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بالتزامن مع قصف جوي متواصل على أنحاء غزة.







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