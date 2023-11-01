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الصور الأولى لوصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية للجانب المصرى من معبر رفح

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 02:17 م
الصور الأولى لوصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية للجانب المصرى من معبر رفح وصول مزدوجى الجنسية للمعبر
كتب سمير حسنى

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بثت القاهرة الإخبارية، صورا لوصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى الجانب المصرى لـ معبر رفح.

 

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وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية، من قطاع غزة، قالت إن هناك أزمة كبيرة في إدارة سيارات الإسعاف والقطاع الطبي نتيجة خروج عدد كبير من سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الخدمة بعد انتهاء الوقود المخصص لها في العمل.

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وأضافت مراسلة القناة، أن الفوج الأول للمصابين والجرحي تحرك نحو معبر رفح في محاولة لتخفيف الضغط الواقع على عاتق المستشفيات في ظل عدم توافر الإمكانيات والعلاج والأدوية ونقص الكهرباء.

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وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود في قطاع غزة، حتى أن المستشفيات ناشدت المواطنين الذين يمتلكون اى كمية وقود بالتبرع بها لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.







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