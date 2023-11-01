اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 04:52 م
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الرئيس السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة جهود تلبية احتياجات المواطنين بالقطاعات الخدمية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:30 م
الرئيس السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة جهود تلبية احتياجات المواطنين بالقطاعات الخدمية خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.






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