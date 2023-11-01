وأكد بايدن، بحسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكترونى، اليوم الأربعاء، أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

كما اتفقا على أهمية ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً خارج غزة.

وناقش القادة الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب والحد من التوترات الإقليمية ، وأكدا التزامهما بالعمل معاً ومع الشركاء الإقليميين الآخرين لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية .

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لدور الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأكد مجددا أن الأردن حليف حاسم.

كما أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن وقيادة الملك عبدالله الثاني .