"الدفاع الروسية": القضاء على مئات الجنود وإسقاط 48 مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1040 قتيلا وجريحا، وإسقاط 48 مسيرة ومقاتلتي Su-27 على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن القوات الروسية صدت على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف هجومين أوكرانيين؛ "وبلغت خسائر العدو 245 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية ، كما صدت قواتنا على محور كراسني ليمانسك هجومين وبلغت خسائر العدو 200 عسكري وتم تدمير مدافع غربية منها مدفعية AS-90 البريطاني".



وأضافت الوزارة أن خسائر أوكرانيا بلغت على محور دونيتسك 245 بين قتيل وجريح كما تم تدمير ثلاث دبابات، ببينها دبابة "ليوبارد" ألمانية ، فيما تم القضاء على 190 عسكريا على محور جنوب دونيتسك، والقضاء على 80 عسكريا وتدمير مدافع غربية على محور زابوروجيه ، كما بلغت خسائر كييف على محور خيرسون 80 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع غربية.



وأشارت إلى أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين Su-27 في دونيتسك ، وإسقاط 48 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف وخيرسون ، وإسقاط 8 صواريخ HIMARS وUragan، وقنبلة جوية موجهة من طراز JDAM.