وذكر صندوق النقد الدولي -في بيان الثلاثاء- أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يزال يخطو على المسار الصحيح مع تحقيق جميع الأهداف مع تقدم الإصلاح الهيكلي بشكل جيد، مشيرا إلى أن الاتفاق مع السلطات الصربية يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن ينظر في هذه المراجعة في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، ويصبح نحو 400 مليون يورو متاحا بعد اجتماع المجلس.

واعتبر الصندوق أن الاقتصاد الصربي يتعافى بشكل جيد من صدمات الطاقة العام الماضي على الرغم من الرياح المعاكسة من بيئة عالمية وإقليمية معاكسة، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2٪ في العام الجاري، ويرتفع إلى 3٪ العام القادم مع تعافي الطلب المحلي. فيما سجلت البطالة أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأكد الصندوق انه بفضل استمرار الاتجاهات المواتية في ميزان المدفوعات، بما في ذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، فإن احتياطيات النقد الأجنبي تتجاوز الآن 24 مليار يورو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.