اليوم السابع
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التنظيم والإدارة يتيح نتيجة الامتحان الإلكترونى للمتقدمين بمسابقة وظائف النقل النهرى

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:04 ص
التنظيم والإدارة يتيح نتيجة الامتحان الإلكترونى للمتقدمين بمسابقة وظائف النقل النهرى صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

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قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء أمس بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري.
 
ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم من النتيجة بدءا من اليوم  الموافق  ولمدة أسبوعين.
 
وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يونيو الماضي عن مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري.
 
 






التنظيم والإدارة

وظائف

وظائف خالية

بوابة الوظائف

وظائف الهيئة العامة للنقل النهري




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