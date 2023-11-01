التفتيش على 78 منشأة سياحية فى حملات مكبرة لضبط الأسعار بالإسكندرية

قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، بحملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على المنشآت والمحال والأنشطة السياحية، شملت نطاق أحياء شرق، ووسط، ومنتزه أول.
بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.
وقد أسفرت حملات التفتيش المرور على 78منشأة، منهم 29 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار و8 منشأة تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة والمصايف، و8 منشأة مخالفة لوجود قائمة أسعار منتهية، كما تم التفتيش على 19 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة.
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين وإستفساراتهم علي الأرقام التالية:
01270746490
01289252668
01119555946
01501297888
أو عبر بريد الصفحة الرسمية
أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ww.catr.gov.eg
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