التفتيش على 78 منشأة سياحية فى حملات مكبرة لضبط الأسعار بالإسكندرية

بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وقد أسفرت حملات التفتيش المرور على 78منشأة، منهم 29 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار و8 منشأة تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة والمصايف، و8 منشأة مخالفة لوجود قائمة أسعار منتهية، كما تم التفتيش على 19 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين وإستفساراتهم علي الأرقام التالية:

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

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