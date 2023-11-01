البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 22856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 28059 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 9717 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 4370 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 6545 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 5182 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: تعليم لخدمات الإدارة، ودلتا للطباعة والتغليف، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.76 مليون وثيقة بدلا من 2.75 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 160 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، 20 ألف سهم، 10.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية عدد 3 آلاف سهم، 57026 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمجموعة المصرية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 41.6 ألف سهم، 6 ملايين سهم، 16 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 10 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 25 ألف سهم، 468.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبوات الطبية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 190 ألف سهم، مليون سهم، 978.1 ألف سهم، 323.1 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بيع المساهم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 45 ألف سهم بسعر 6.49 جنيه بقيمة إجمالية 292.1 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.52% إلى 4.98%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 191.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.4 مليون جنيه.

وحققت شركة وسط وغرب الدلتا، إيرادات بلغت 544.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 155%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 50 مليون جنيه.

فيما حققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات نشاط بلغت 677.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 87 ألف جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الزيت الخام المستخدم في الإنتاج.

كما حققت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إيرادات بلغت 923.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 40.1 مليون جنيه.

في شأن آخر قالت شركة إيه كابيتال القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على تأسيس شركة أفشور ذات مسئولية محدودة بالمنطقة الحرة بجبل علي بإمارة دبي تحت اسم "Global Vacation Limited"، برأس مال 24 مليون درهم إماراتي مقسم على 240 ألف حصص قيمة كل حصة 100 درهم إماراتي.