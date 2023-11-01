البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة النعيم للفنادق بقيمة 33.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقتين على شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 135.2 ألف سهم بقيمة 33.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة مرسيليا للتجارة والمقاولات بحجم تداول 550 ألف سهم بقيمة 11 مليون جنيه، وصفقة على شركة الفتح جروب للمقاولات المتكاملة بحجم تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.6 مليون سهم بقيمة 54 مليون جنيه عبر تنفيذ 41 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.520 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 773.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.7 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.93%، والعرب على 8.46%، واستحوذت المؤسسات على 26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 220.1 مليون جنيه، 45.4 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 230.1 مليون جنيه، 69.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 22433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 27487 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9527 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6444 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 5141 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.