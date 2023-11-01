البنوك المركزية فى الجماعة الكاريبية تعتمد نظام PAPSS للمعاملات التجارية البينية

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أعلن نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS)، وهو منصة طورها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (افريكسم بنك) لتعزيز التبادل التجاري للسلع والخدمات بالعملات الوطنية بين الدول الإفريقية، مما يقلل الاعتماد على الدولار والعملات الصعبة حصوله على تأييد من محافظي البنوك المركزية في منطقة البحر الكاريبي.

واعتمدت جميع البنوك المركزية الأحد عشر بالإجماع نظام Pan-African Payment and Settlement System، المعروف اختصارا ب PAPSS، باعتباره النظام المفضل لمعالجة تسوية المعاملات التجارية البينية.

وأشار المحافظون إلى اعترافهم بخبرة "افريكسم بنك" ومهارته في استخدام PAPSS لتبسيط المعاملات المالية عبر الحدود في جميع أنحاء أفريقيا، وسيقدم "أفريكسم بنك" إرشادات ودعم قيم طوال عملية تنفيذ PAPSS بأكملها في منطقة البحر الكاريبي.

وتعمل PAPSS في البلدان الستة في المنطقة النقدية لغرب إفريقيا (WAMZ).

ومؤخراً قررت خمس مجموعات مصرفية تجارية أفريقية متعددة الجنسيات كبرى موجودة في حوالي 40 دولة تنفيذ النظام في جميع فروعها في أنحاء أفريقيا.

ومع إدراج منطقة الجماعة الكاريبية، يتوسع نطاق النظام إلى ما هو أبعد من القارة الأفريقية، وتتعزز مكانته كمنصة عالمية للدفع والتسوية.

ومن خلال تبسيط وتسريع عملية التسوية، سيعمل نظام PAPSS على إزالة التعقيدات وأوجه القصور التي غالبا ما تعيق التجارة البينية الإقليمية، وتعزيز الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي.

وقال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة "أفريكسم بنك": "بهذا القرار التاريخي، اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من تحقيق التكامل الاقتصادي بين أفريقيا ومجموعة الكاريبي (كاريكوم)."

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الدكتور كيفن جرينيدج، محافظ البنك المركزي في بربادوس: “تتطلع منطقة البحر الكاريبي إلى العمل بشكل وثيق مع "افريكسم بنك" لمواصلة استكشاف وتنفيذ نموذج PAPSS للمعاملات التجارية داخل المنطقة."

وقال مايك أوجبالو الرئيس التنفيذي لشركة PAPSS إنه مع استمرار PAPSS في توسيع نطاق انتشارها وتأثيرها، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بتعزيز الشمول المالي، وتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة عبر الحدود في جميع أنحاء العالم.

وقررت البنوك المركزية الكاريبية و"أفريكسم بنك" بدء مشروع تجريبي لضمان النشر السلس لنظام PAPSS وفعاليته في منطقة البحر الكاريبي، والهدف من هذا المشروع التجريبي هو تحديد أي مشاكل في النظام قبل تنفيذه بالكامل.

ومن المتوقع أن يتم الإطلاق التجاري الرسمي للنظام في منطقة البحر الكاريبي في الربع الأخير من عام 2024.

وابتداء من يونيو 2022 انطلقت منصة PAPSS رسميا من 8 بنوك مركزية و 28 بنكًا تجاريًا، مع توقعات بأن تضم المناطق الإقليمية الخمس في إفريقيا قبل نهاية عام 2023. كما أنه من المأمول أن تسجل جميع البنوك المركزية بحلول نهاية عام 2024 وجميع البنوك التجارية بحلول عام 2025.