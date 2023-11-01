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"البنتاجون": لدينا بعض القوات على الأرض فى السفارة الأمريكية بإسرائيل

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 07:23 م
"البنتاجون": لدينا بعض القوات على الأرض فى السفارة الأمريكية بإسرائيل البنتاجون -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت سابرينا سينج نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن الجيش الأمريكي يضع التقييمات فيما يتعلق بتحرير الرهائن، موضحة أن العملية البرية خاصة بالجيش الإسرائيلى وحده.

وأضافت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك حاملتا طائرات أمريكيتان تنتشران في المنطقة بسبب الردع، ونحن لا نرغب في التدخل بهذا النزاع ولا توسعة مدى هذا الصراع".

وتابعت نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية: "نريد نهاية الصراع بين إسرائيل وغزة، والغرض الأساسي من نشر الحاملتين هو إرسال رسالة إلى أي دولة أو طرف فاعل من غير الدول التي ترغب في توسعة نطاق الصراع أو الاستفادة من تبعات هذا الأمر".

وواصلت: "لدينا بعض القوات على الأرض في السفارة الأمريكية بإسرائيل للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن، والأمر لا يتعلق بالانخراط في هذه الهجمات البرية بأي شكل، قواتنا محدودة لتقديم المشورة وتقييم الموقف برمته".

 







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