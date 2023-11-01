البنتاجون: تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة "إف 16" سيستغرق ما بين 5 و9 أشهر

وكالات

أعلن البنتاجون أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف 16" الأمريكية سيستغرق ما بين 5 و9 أشهر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "حسب تقديراتنا، موعد إتمام تدريب الطيارين سيتوقف على القدرات الشخصية للطيارين أنفسهم. ولكن يمكننا أن نفترض أنهم سيحتاجون إلى ما بين 5 و9 أشهر لاستكمال التدريب".

وأشار إلى أن تدريب الطيارين الأوكرانيين يستمر حاليا في الولايات المتحدة وكذلك في قاعدة "غرافنفور" في ألمانيا.

وأكد أن واشنطن تركز اهتمامها ليس فقط على احتياجات أوكرانيا العسكرية القصيرة المدى، بل أيضا على التعاون الدفاعي مع كييف على المدى الطويل.

وفي معرض حديثه عن المساعدات، التي طلب البيت الأبيض من الكونجرس تمويلها، أكد رايدر أنها تشمل كذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على المدى الطويل.

يذكر أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف 16" بدأ في ولاية أريزونا الأمريكية في أكتوبر الجارى. ومن المتوقع أن يتم تزويد القوات الجوية الأوكرانية بهذا النوع من الطائرات بعد إتمام تدريب الطيارين.