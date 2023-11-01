اليوم السابع
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الاتحاد الرياضى للجامعات يناقش خطة الموسم الجديد 2024

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 01:08 م
الاتحاد الرياضى للجامعات يناقش خطة الموسم الجديد 2024 جانب من الاجتماع
كتب محمد صبحى

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عقد اجتماع اللجنة الفنية للإتحاد الرياضى المصرى للجامعات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات مع مديرى العموم ومديرى الرياضة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية من اجل دراسة وتنسيق خطة الموسم الجديد.

 

وشهد الاجتماع الذى حضره الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الإتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد مناقشة خطة العمل للأنشطة الرياضية للعام الجامعى 2024 /2023 وإيجابيات وسلبيات ومقترحات تنفيذ النشاط الرياضى الداخلى والدولى، ومناقشة اللائحة العامة لدورة الجامعات المصرية والمعاهد العليا (دورة الشهيد إبراهيم الرفاعى 51 )، وتحديد أماكن تنظيم البطولات الفردية ومواعيد بدايتها، كما تم استعراض الجداول المقترحة للألعاب الجماعية.

 

وحضر الاجتماع ممثلى 40 جامعة مصرية من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.







وزارة التعليم العالى

الاتحاد الرياضى للجامعات

اخبار مصر

الشباب والرياضة




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