الإذن بالتشغيل التجريبى للمونوريل والمرحلة الـ3 للمترو.. تعرف على أجندة معرض النقل

كتب سيد الخلفاوى

تنظم وزارة النقل المصرية، معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، من5 إلى 8 نوفمبر 2023 القادم، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وينشر اليوم السابع اهم وقائع المؤتمر خلال ال4 أيام مدة انعقاده.

1. اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف ، مونوريل شرق وغرب النيل ، الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس .

2. جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض اهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الإستثمارية في كافة قطاعات النقل، بالإضافة إلي البث المباشر لعدد من المشروعات:

- الأذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

- الاذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير.

- الاذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط بني سويف/اسيوط من برج المنيا.

- الاذن بتشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع )، ثم تفقد باقي مشتملات واجنحة المعرض.

3. المائدة المستديرة " رئيس الجمهورية مع رؤساء الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة فى توطين صناعة النقل وفي تنفيذ مشروعات النقل المختلفة ".

4. على هامش المؤتمر سيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كافة ايام المؤتمر

5. توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية .

6. كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للإبتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية .