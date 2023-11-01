وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، على أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة .