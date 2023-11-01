اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 10:57 م
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افتتاح مركزى المصارعة والتايكوندو للمشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ بعد انضمام 57 ناشئا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 10:31 م
افتتاح مركزى المصارعة والتايكوندو للمشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ بعد انضمام 57 ناشئا جانب من الافتتاح
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ افتتاح مركزي المصارعة فى مدينة بيلا والتايكوندو بمدينة دسوق بعد انضمام 41 ناشئا جديد للعبة المصارعة بمركز بيلا، و16 ناشئا للعبة التايكوندو بمركز دسوق، بعد ظهور نتائج اختبارات الانتقاء للمشروع بكفر الشيخ والتى عقدت في سبتمبر 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

من جانبه، أعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بانضمام الناشئين الجدد للمشروع، متمنياً لهم التوفيق فى منافسات المشروع على المستوى المحلي والدولي، موضحا أن انضمام 41 ناشئا لمركز بيلا يعد إضافة قوية للعبة التى أثبت فيها لاعبى مصارعة بيلا "الجدارة" على المستوى المحلي والأفريقي، يقوم بتدريب مركز بيلا كابتن ياسر صقر مدرب منتخب مصر وكابتن أحمد البيلى.

وأكد محروس أن افتتاح مركز دسوق للعبة التايكوندو جاء بناء على المؤشرات التى أثبتتها نتائج اختبارات الانتقاء، المشروع القومي بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى .

وأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة عن موعد عقد اختبارات انتقاء دفعة جديدة من الناشئين للعبة كرة اليد، تعقد في 12 نوفمبر بالصالة المغطاة بنادى City club بكفر الشيخ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً يمرون خلالها بعدة اختبارات بحضور اللجنة العليا المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة اليد، شهد افتتاح مركز دسوق للتايكوندو حضور فريق تنس الطاولة من البراعم لدعم فريق التايكوندو الجديد بدسوق وبحضور المشرف العام على المشروع القومي، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، والدكتورة شروق رفعت، المعد النفسي والمدير التنفيذي لنادي دسوق الرياضي.







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