اعرف كيف يتم علاج الحول عند الأطفال .. بالنظارة ولا جراحة

كتبت إيناس البنا

أكد الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب العيون جامعة بنها، أنه يمكن بسهولة معرفة إذا كان طفلك يعانى من الحول فى العين أم لا من خلال ملاحظة هل يوجد انحراف في إحدى العينين باتجاه الأنف للداخل أو الخارج، حيث يؤثر الحول بصورة أكثر شيوعا على الأطفال.

وأضاف أستاذ طب العيون في تصريح لـ" اليوم السابع"، أن العمر المناسب لتصحيح حول العين يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الحول وشدته، وعمر الفرد، والأسباب .

وأضاف أنه بالنسبة للأطفال، يوصى عمومًا ببدء العلاج في أقرب وقت ممكن، غالبًا قبل عمر 4 سنوات يمكن أن يتم علاج الحول جراحيا في حالة إذا كان مقاسات النظر طبيعية ولكن هناك حول في عين الطفل في هذه الحالة يجب الخضوع إلى التصحيح عن طريق الجراحة.

في بعض الحالات، خاصة عند اكتشافها مبكرًا، يمكن للطرق غير الجراحية مثل تحسين محاذاة العين والتنسيق، فمثلا في بعض الحالات يعانى الطفل من طول نظر شديد في أحد العينين أو كلتاهما ييتم اللجوء إلى العلاج بالنظارة لضبط انحراف العين

الأسباب التي تؤدي عادة إلى حدوث الحول

أوضح الطبيب أن بعض الأسباب التى يمكن أن تسبب الحول للأطفال فد تشمل :

-وجود مشاكل في عضلات العين أو الأعصاب التي تتحكم فيها

-عامل الوراثة.

-قصر النظر أو طول النظر.

-إصابات العين.

ونصح الطبيب أن التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية لأنه يمكن أن يساعد في منع مشاكل الرؤية الدائمة وضمان نتائج أفضل، مضيفاً أنه يمكن أيضا إجراء تصحيح الحول لدى البالغين، ولكن بنهج علاج مختلف.