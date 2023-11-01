إزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية بمركز البلينا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن استمرار تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتعاون مع مركز شرطة البلينا، والإدارة الزراعية، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيها رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة والمشرف على الحملات بتكليف من محافظ سوهاج، أن حملة اليوم بمركز البلينا، استهدفت قرية بنى حميل، وقد أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدى منها تنفيذ 13 قرار إزالة، و11 حالة إزالة في المهد، على مساحة فدان و 6 قراريط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج وفى حضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء مجدى لطفى مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وقوة مركز شرطة البلينا، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.