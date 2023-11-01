إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص وتعديات على أراض زراعية شرق الإسكندرية

شن حى شرق الإسكندرية ، حملات إزالة مخالفات البناء وأعمال وحدة المتغيرات المكانية، حيث قاد رئيس حى شرق، حملة مكبرة وتم إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص، و تعديات على أراض زراعية مقامة على مساحة 4 آلاف متر، من بينهم 3 جمالونات و4 متغيرات مكانية بالطريق الدائرى وأبيس الثانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية.

وشدد اللواء أحمد حبيب رئيس الحى على كافة الجهات بالتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولًا بأول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائى والتعدى على أملاك الدولة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور عماد الحوشى سكرتير عام الحى والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة ، ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المشروعات ومدير التنظيم بالحى ومدير الأملاك الأميرية ومدير المتغيرات المكانية ومدير الإزالة الفورية، ومهندسى الإدارة الهندسية بالحى ومسئول الإعلام، ومديرى ومفتشى إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والعضو القانونى بالحى.