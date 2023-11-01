أوروبا توافق على اللقاح الثالث المُعدّل ضد كورونا لحملات التطعيم بالخريف

أ ش أ

أجازت المفوضية الأوروبية استخدام لقاح نوفاكسوفيد أو / Nuvaxovid XBB.1.5/ المعدّل لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي طورته شركة "نوفافاكس" للأدوية، مؤكدة أنه خطوة مهمة أخرى في مكافحة المرض وهو أول لقاح مُكيَّف قائم على البروتين ومصرح به لموسمي الخريف والشتاء .

وأفادت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أجرت تقييمًا متعمقًا للقاح. وبعد هذا التقييم، سمحت المفوضية باستخدامه وتوزيعه بموجب إجراء سريع بحيث يكون لدى الدول الأعضاء الوقت الكافي للتحضير لحملات التطعيم في الخريف والشتاء.

وتماشيًا مع التوصيات السابقة الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، فإن البالغين والمراهقين من عمر 12 عامًا الذين يحتاجون إلى التطعيم مدعوون للحصول على جرعة واحدة، بغض النظر عن تاريخ آخر جرعة تطعيم ضد كورونا.