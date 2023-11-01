أمين نقابة الأطباء: تدريب أكثر من 100 طبيب بالهلال الأحمر لعلاج مصابى غزة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ، مقرر لجنة مصر العطاء، إن أعداد الأطباء المتطوعين لصالح علاج مصابى أهل غزة قد ارتفع إلى 2000 طبيب من كافة التخصصات، مشيرا إلى الانتهاء من تدريب أكثر من 100 طبيب متطوع ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة، مشيرا إلى تطوع عدد كبير من الأطباء الذين سبق لهم تلقى تدريبات بالهلال الأحمر، وآخرين لديهم الخبرة للتعامل فى تلك الظروف.

وأوضح أمين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة مصر العطاء تنسق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الإغاثي لأهل فلسطين، مشيرا إلى أن الأطباء تستعد لكى تدعم المستشفيات المصرية الحدودية التى ستستقبل الجرحى حال فتح معبر رفح، مشيرا إلى أنهم بصدد تجهيز المواد الاغاثية من أدوية ومواد إعاشة وألبان الأطفال، مشيرا إلى أن تلك قائمة تتجدد كل يوم وسيتم العمل عليها لتوفيرها، لافتا إلى بدء تدريب الدفعة الثانية من الأطباء المتطوعين بالهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، قائلا: "التخصصات التى حددها الجانب الفلسطيني، لتوفيرها فى القوافل الطبية الإغاثية: الجراحة والتخدير والرعاية المركزة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والعظام والنفسية والعصبية".

وكان قد دعا الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، كافة الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب و الطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطينى.