7 معلومات عن موقف عزبة البرج الحضارى في دمياط.. أنهى أزمة المواقف العشوائية

دمياط - هيثم مراد

شهدت محافظة دمياط العديد من المشروعات التنموية خلال المرحلة الماضية، في كافة المجالات والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وبين هذه المشروعات "موقف سيارات عزبة البرج الحضاري" والذي جاء ليقضي على أزمة المواقف العشوائية داخل المحافظة.

ويعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات الخاصة بهذا المشروع.

- الموقف تم إنشاؤه على مساحة 900 متر

- تم افتتاحه رسميا في 10 مايو 2022

- يقع في مدينة دمياط بطريق الترعة الشرقاوية

- تم تنفيذه من أجل انضمامه إلي خطة المواقف الحضارية داخل المحافظة.

- يضم موقف سيارات عزبة البرج حارات انتظار وتم تزويدها بالإنارة اللازمة وكذلك وحدة إطفاء وغرفة مراقبة

- ساهم مشروع موقف سيارات عزبة البرج الحضاري في القضاء على المواقف العشوائية داخل المحافظة وتحقيق السيولة المرورية

- حقق المشروع محاور التنسيق الحضاري التي تشهدها محافظة دمياط هذه الأثناء وتمكن من ضم عددا من خطوط السير وسيارات السرفيس الأخري.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد افتتحت مشروع "موقف سيارات عزبة البرج الحضاري" بالتزامن مع احتفالات عيد دمياط القومي مايو الماضي، ضمن خطة المحافظة لتطوير طريقي الدكتور علي مشرفة وطريق الترعة الشرقاوية استكمالا لمحاور التنسيق الحضاري داخل دمياط.