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"50 عاما من صيحة العبور لصحوة العمل" ندوة بإعلام القاهرة احتفالا بنصر أكتوبر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:57 ص
"50 عاما من صيحة العبور لصحوة العمل" ندوة بإعلام القاهرة احتفالا بنصر أكتوبر جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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تحتفل كلية الإعلام جامعة القاهرة بأعياد نصر أكتوبر العظيم اليوم الإثنين، وذلك بمقر الكلية بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع الساعة الحادية عشرة صباحا.
 
وتعقد الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة،.وبدعم الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وبإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام.
 
وتعقد الندوة تحت عنوان خمسون عاما من صيحة العبور لصحوة العمل، ويتحدث فى الندوة اللواء دكتور سمير فرج والدكتور محمود يوسف الاستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان.
 

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