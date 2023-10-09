‎255 ألف فدان إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير ل وزارة الزراعة واستصلاح ، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلي والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع أن يصل إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول فى الوجه القبلي، وبدء الجنى فى الوجه البحرى، حيث بلغت المساحة التى تم الجنى بها حتى الآن 26 ألفا و44 فدانا من إجمالى مساحة 255 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن للعام الماضى 2022 نحو 317 ألف فدان قطن معظمها في محافظات وجه بحري، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن وهو ما وضع مصر في المرتبة الثانية عالميا في الأقطان الطولة خلف الولايات المتحدة الامريكية.

الجدير بالذكر أن القطن المصري لا يزال يحافظ على سمعته العالمية، بوصفه أحد أفضل السلالات على مستوى العالم، سواء على صعيد الإنتاجية أو النقاء و تمتاز مصر بالأقطان الطويلة وهى تمثل عالميا 1.5% من الاقطان حيث يستخدم العالم الاقطان الطويلة بواقع 98.5% ، و أن 5 دول فقط تنتج الاقطان الطويلة على رأسها الولايات المتحدة الامريكية من خلال قطن البيما وتحل مصر المركز الثانى، حيث تنتج نحو 20% من الأقطان الطويلة عالميا وتتفوق على الصين والهند.