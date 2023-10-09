اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 05:58 م
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وكيل وزارة البترول للمشروعات: زيادة وتيرة الإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 04:41 م
وكيل وزارة البترول للمشروعات: زيادة وتيرة الإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات جانب من المؤتمر
كتبت -مروة الغول ورحمة رمضان

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أكد المهندس أحمد خليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، أن الغاز يعد أهم مصادر الطاقة، منوها بأنه بدءا من عام 2020 تخطى استهلاك الدولة المصرية 3 أضعاف استهلاكها من الغاز، لافتا إلى أنه تم البدء في الاعتماد على الغاز بصورة أساسية.
 
كما أكد المهندس أحمد خليفة، أن القطاع لديه خارطة طريق واضحة في هذا الاتجاه، مبينا أن قضية التغير المناخي وتحول الطاقة باتت تشكل أحد أكبر التحديات.
 
وأشار وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات إلى أنه يتم العمل على زيادة وتيرة الإسراع  في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، لافتا إلى أن هناك رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

البترول

الغاز

خفض الانبعاثات

تحسين كفاءة الطاقة



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